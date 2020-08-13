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نصراويون: " إقالة فيتوريا مطلب "

Time منذ ساعة
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نصراويون: " إقالة فيتوريا مطلب "

ماجد محمد (صدى):
تصدر وسم " إقالة فيتوريا مطلب " قائمة الأكثر تداولا بتويتر، وذلك عقب ساعات من تصريحات تلفزيونية لمدرب النصر روي فيتوريا.

وكان فيتوريا قد صرح بقوله: " إن الإدارة الحالية اجتهدت كثيرًا، وإن كان لديها الكثير من المشاكل مع الإدارة القديمة، ولم نتمكن من التركيز على ما نريد أن نغيره من جميع النواحي، وهذا أصبح من الماضي " .

كما علق على الأخطاء التحكيمية في مباراة الديربي قائلا: " الحكام في أوروبا يخطئون، حكم مباراة النصر والهلال مرخص في دوري أبطال أوروبا والأخطاء جزء من اللعبة " .

وأضاف: " لدينا الكثير من الأسباب التي أدت إلى الهزيمة، كان هناك الكثير من الأخطاء، منهم الحكام أيضا الذين لم يساعدونا في بعض الأحيان وهو أمر طبيعي، بالإضافة إلى أخطاء ارتكبناها " .

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فيتوريا: الأخطاء جزء من اللعبة

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أحدث التعليقات

abdullah
شكلك ماتعرف علوم القبائل وتقديد الرجال للرجال
عنتر فاضي جيبه
فيه مشكلة نقل الطلاب بالباصات كيف سيتم ضبطها للامانه الموضوع صعب الله يعين الوزاره ويدلها على اللي فيه خير للطلاب ..
تمام التمام
دعوها تسير و تمسكوا بدينكم ، الان يميز الله الخبيث من الطيب ، الان اصبح الدين غريبا ، الان الزم بيتك واحفظ دينك ، ان الله يرى و يسمع وما هو بغافل وهو العزيز القدير
عبدالله
ماشاءالله
عنتر فاضي جيبه
شفاه الله وعفاه والبسه لباس الصحه ... طهور ان شاء الله

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