نصراويون: " إقالة فيتوريا مطلب "

ماجد محمد (صدى):
تصدر وسم " إقالة فيتوريا مطلب " قائمة الأكثر تداولا بتويتر، وذلك عقب ساعات من تصريحات تلفزيونية لمدرب النصر روي فيتوريا.
وكان فيتوريا قد صرح بقوله: " إن الإدارة الحالية اجتهدت كثيرًا، وإن كان لديها الكثير من المشاكل مع الإدارة القديمة، ولم نتمكن من التركيز على ما نريد أن نغيره من جميع النواحي، وهذا أصبح من الماضي " .
كما علق على الأخطاء التحكيمية في مباراة الديربي قائلا: " الحكام في أوروبا يخطئون، حكم مباراة النصر والهلال مرخص في دوري أبطال أوروبا والأخطاء جزء من اللعبة " .
وأضاف: " لدينا الكثير من الأسباب التي أدت إلى الهزيمة، كان هناك الكثير من الأخطاء، منهم الحكام أيضا الذين لم يساعدونا في بعض الأحيان وهو أمر طبيعي، بالإضافة إلى أخطاء ارتكبناها " .
اقرأ أيضًا: