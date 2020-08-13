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رسالة مفاجأة من الأحوال المدنية تنهي معاناة أم وضعت مولودها بالمنزل

Time منذ 53 دقيقة
Views 1878
رسالة مفاجأة من الأحوال المدنية تنهي معاناة أم وضعت مولودها بالمنزل

الرياض (صدى):
على خلفية معاناة مواطنة في استخراج إثبات ولادة طفلها الذي وضعته في المنزل بسبب المخاض المفاجئ، تفاجأت أسرة الطفل برسالة من الأحوال المدنية تخبرهم بأنه تم إصدار شهادة ميلاده.

وأكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية لم ترفض تسجيل المولود، وأنه تمت إضافته بعد استكمال الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، خاصةً أنها ولادة حدثت في المنزل، بحسب اليوم.

وبعد إرسال تلك الرسالة النصية من الأحوال المدنية انتهت معاناة الأسرة التي استمرت 6 أشهر، لإثبات ولادة الطفل.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
هذه عميله للغرب كيف تبونهم يحاسبون ولد موزه عليه من الله ما يستحق هو وبوه والزمره الفاسدة والله العرب مافيهم خير ولا اقتلعوا هذه الحكومه الخبيثه كيف تلعب بالدول العربيه وساكتين والله لو ابو عدي غير يشيلهم على بكرة ابيهم
ابوسامي
هذه عميله للغرب كيف تبونهم يحاسبون ولد موزه عليه من الله ما يستحق هو وبوه والزمره الفاسدة والله العرب مافيهم خير ولا اقتلعوا هذه الحكومه الخبيثه كيف تلعب بالدول العربيه وساكتين والله لو ابو عدي غير يشيلهم على بكرة ابيهم
ابوسامي
هذه عميله للغرب كيف تبونهم يحاسبون ولد موزه عليه من الله ما يستحق هو وبوه والزمره الفاسدة والله العرب مافيهم خير ولا اقتلعوا هذه الحكومه الخبيثه كيف تلعب بالدول العربيه وساكتين والله لو ابو عدي غير يشيلهم على بكرة ابيهم
ابو ريماس
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محمد الحربي
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