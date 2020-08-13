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مقطع مروع لانفجار مركبة ونجاة قائدها بأعجوبة بشرورة
منذ 40 دقيقة
1607
2
نجران (صدى):
شهد طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة شرورة، حادثا مروعًا، نتج عنه انفجار مركبة.
وأظهر مقطع فيديو لحظة انفجار المركبة واحتراقها بشكل كامل، فيما نجا قائدها بأعجوبة.
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أحدث التعليقات
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم من أب قاسي القلب جاحد للنعمة التي وهبها الله لك ..ضعيف الإيمان خائن للأمانة ...وقد ابتلاك الله بمن هم على شاكلتك نساء متحجرات القلب ...هناك مثل شامي الخالة مرت الأب لا بتحب ولا بتنحب..ومن بعد الأم حفور وطم..رحمها الله ماتت من كانت صدرا حنونا وقلبا عطوفا للك يا بني
ابو عمار
تبي تجرب جهاز الدخان
ابو عمار
شكلها هي اللي اسدحته ارضا وداست عليه
ابو عمار
هههههههههههههههه
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! الزواج مسؤولية وأمانة عظيمة ونقول وأوصي كل فتاة مقبلة على الزواج بوصفة نبوية تحيا فيها بهناء وسعادة في الدنيا والآخرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا صَلَّتْ المرأةُ خمسَها، وصامَتْ شَهْرَها، وحفظَتْ فَرْجَها، وأَطَاعَتْ زَوْجَها، قيل لها: ادْخُلِي الجنةَ من أَيِّ أبوابِ الجنةِ شِئْتِ». صححه الألباني
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