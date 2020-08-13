الأعداد السابقة للصحيفة

مقطع مروع لانفجار مركبة ونجاة قائدها بأعجوبة بشرورة

Time منذ 40 دقيقة
Views 1607
Comment 2
مقطع مروع لانفجار مركبة ونجاة قائدها بأعجوبة بشرورة

نجران (صدى):
شهد طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة شرورة، حادثا مروعًا، نتج عنه انفجار مركبة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة انفجار المركبة واحتراقها بشكل كامل، فيما نجا قائدها بأعجوبة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم من أب قاسي القلب جاحد للنعمة التي وهبها الله لك ..ضعيف الإيمان خائن للأمانة ...وقد ابتلاك الله بمن هم على شاكلتك نساء متحجرات القلب ...هناك مثل شامي الخالة مرت الأب لا بتحب ولا بتنحب..ومن بعد الأم حفور وطم..رحمها الله ماتت من كانت صدرا حنونا وقلبا عطوفا للك يا بني
ابو عمار
تبي تجرب جهاز الدخان
ابو عمار
شكلها هي اللي اسدحته ارضا وداست عليه
ابو عمار
هههههههههههههههه
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! الزواج مسؤولية وأمانة عظيمة ونقول وأوصي كل فتاة مقبلة على الزواج بوصفة نبوية تحيا فيها بهناء وسعادة في الدنيا والآخرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا صَلَّتْ المرأةُ خمسَها، وصامَتْ شَهْرَها، وحفظَتْ فَرْجَها، وأَطَاعَتْ زَوْجَها، قيل لها: ادْخُلِي الجنةَ من أَيِّ أبوابِ الجنةِ شِئْتِ». صححه الألباني

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ 6 دقائق Views 1133
بالفيديو..سقوط مروع لرجل من شرفة منزله أثناء إلقاءه أغراض طليقته
بالفيديو..سقوط مروع لرجل من شرفة منزله أثناء إلقاءه أغراض طليقته
Time منذ 31 دقيقة Views 329
مقطع مروع لانفجار مركبة ونجاة قائدها بأعجوبة بشرورة
مقطع مروع لانفجار مركبة ونجاة قائدها بأعجوبة بشرورة
Time منذ 40 دقيقة Views 1607
حريق ضخم بعمارة سكنية في الدمام وإصابة سيدتين
حريق ضخم بعمارة سكنية في الدمام وإصابة سيدتين
Time منذ ساعة Views 1596
تفاصيل الحالة الصحية للأمير الوليد بن بدر بعد إصابته بكورونا
تفاصيل الحالة الصحية للأمير الوليد بن بدر بعد إصابته بكورونا
Time منذ ساعة Views 3052
أنواع الحسد وطرق التحصين منه
أنواع الحسد وطرق التحصين منه
Time منذ ساعتين Views 977
مقطع متداول لأمير الكويت وحفيده تزامنا مع وعكته الصحية الأخيرة
مقطع متداول لأمير الكويت وحفيده تزامنا مع وعكته الصحية الأخيرة
Time منذ ساعتين Views 2977
برنامج لأمريكية مشهورة بتقليدها لترامب
برنامج لأمريكية مشهورة بتقليدها لترامب
Time منذ 3 ساعات Views 1937
المسماري يكشف عن نقل تركيا للإرهابيين من القرن الأفريقي لليبيا بأموال قطرية
المسماري يكشف عن نقل تركيا للإرهابيين من القرن الأفريقي لليبيا بأموال قطرية
Time منذ 4 ساعات Views 1821
مصاب كورونا يعقد قران ابنته من حجره الصحي بالباحة
مصاب كورونا يعقد قران ابنته من حجره الصحي بالباحة
Time منذ 4 ساعات Views 2255