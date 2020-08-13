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بالفيديو.. الخثلان يوضح الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والحكمة من ذلك 

Time منذ 10 ساعات
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بالفيديو.. الخثلان يوضح الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والحكمة من ذلك 

عادل الحربي (صدى):
كشف الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والحكمة من ذلك.

وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك  " عبر قناة الرسالة، إن الأوقات  المنهي عن الصلاة فيها تنقسم لقسمين الأول.. النهي عن الصلاة فيها مغلظ ٣ أوقات وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وقبيل أذان الظهر أي قبيل الزوال، كما لا يجوز دفن الموتى في هذه الأوقات.

وأشار الخثلان إلى القسم الثاني.. الأوقات التي فيها النهي ليس مغلظا وإنما من باب سد الذريعة وهو من بعد صلاة الفجر إلى حين طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس.

وأوضح أن الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وهي وقت طلوع الشمس وغروبها لأنه الوقت الذي يسجد فيها المشركين والكفار للشمس، ولذلك نهى المسلمين عن مشابهتهم.

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أحدث التعليقات

abdullah
شكلك ماتعرف علوم القبائل وتقديد الرجال للرجال
عنتر فاضي جيبه
فيه مشكلة نقل الطلاب بالباصات كيف سيتم ضبطها للامانه الموضوع صعب الله يعين الوزاره ويدلها على اللي فيه خير للطلاب ..
تمام التمام
دعوها تسير و تمسكوا بدينكم ، الان يميز الله الخبيث من الطيب ، الان اصبح الدين غريبا ، الان الزم بيتك واحفظ دينك ، ان الله يرى و يسمع وما هو بغافل وهو العزيز القدير
عبدالله
ماشاءالله
عنتر فاضي جيبه
شفاه الله وعفاه والبسه لباس الصحه ... طهور ان شاء الله

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