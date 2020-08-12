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المسماري يكشف عن نقل تركيا للإرهابيين من القرن الأفريقي لليبيا بأموال قطرية

Time منذ ساعة
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المسماري يكشف عن نقل تركيا للإرهابيين من القرن الأفريقي لليبيا بأموال قطرية

طرابلس (صدى):
كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن عمليات نقل إرهابيين من منطقة القرن الأفريقي إلى ليبيا بأموال قطرية.

وقال المسماري إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمر في تفريغ إرهابيين من عدد من الدول في ليبيا.

وأشار إلى وصول 300 عنصر تكفيري متطرف مؤخرا من الصومال بقيادة ضابطين قطريين إلى مصراتة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي لمنع نقل المزيد من المتطرفين.

وأضاف: " ما زال أردوغان ينقل العتاد إلى المنطقة الغربية لتعزيز تواجده أمام المجتمع الدولي ويفرض أمرا واقعا، وحوّل قاعدة الوطية إلى غرفة عمليات وقاعدة إمداد عسكري، وتستقبل يوميا طائرات الشحن الضخمة التركية لنقل المعدات والإرهابيين " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. اعوذ باالله من حاله وفاله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
الجمل مايشوف سنامه
الظاهر انت ماشفت مقابله حكم مباراة الهلال والنصر ولا قريت مقاله صالح النعيمه انه استغفر ربه عند بيت الله بعد وضع الدنبوش عند مرمى الهلال عندك اليوتيوب وشوف .. أما باقي كلامك ماقريته كله حشو كلام ونسخ ولصق

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