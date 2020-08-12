الأعداد السابقة للصحيفة

"المرشد": من الصعب بدء الدراسة في وقتها الحالي (فيديو)

Time منذ ساعة
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"المرشد": من الصعب بدء الدراسة في وقتها الحالي (فيديو)

نايف السالم (صدى):
طالب الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، بتأجيل الدراسة لمدة شهرين؛ بعد وضوع فاعلية لقاحات فيروس كورونا.

وقال “المرشد”، خلال مداخلة بقناة “الإخبارية”، إنه من الصعوبة بمكان بدء الدراسة في وقتها الحالي، قائلا: “يمكن تعويض الشهرين من الفصل الدراسي إلى ما بعد شهر رمضان المقبل".

وأضاف “هذه الأعداد الكبيرة لا يمكن السيطرة عليها في التجمعات داخل الفصول أو الفُسح أو الخروج من المدرسة في ظل قلة ومحدودية الوعي لديهم”.

وتابع أن كثيرًا من الدول اتخذت قرارات بالتأجيل أو التعليم عن بعد ، أما الدول التي أقرت العودة للدراسة فقد شهدت ارتفاعًا في أعداد وحالات الإصابة.

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أحدث التعليقات

زائر
ياليتك فهمت هذا الكلام للقانوني والغبي رئيس النصر ..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
أتمنى تسريحه ومعاه الحافظ والواكد وكردي إلى أي نادي فوالله الهلال العالمي أكبر منه وإلى الأن أنا في صدمه من التعاقد معاه!🤔لاعب حق نادي متوسط وتحت قصات وتمييش ويستعرض في بيته ورقيص وكلام فاضي من الأخر[email protected]؟ أتمنى وادعو الله أن يخرج غبر مأسوف عليه ومعاه البقية الباقية..فلوس ورزق المجانين للأسف من ماكسيما في الإتحاد إلى بنتلي في الزعيم العالمي!؟!!
ناقد رياضي
رؤساء الأندية معتدلون .. رئيس النصر / صفوان السويكت ( الصويرخ ) هو رأس الفتنة في الرياضة السعودية ويتهم الحكام ولجنة الحكام والاتحاد السعودي ، ويأمرهم بإعفاء لجنة الحكام بأسلوب التهديد في نهاية بيانه السخيف والغبي .
ابن حزم
شغل عدل
زائر
عبدالعزيز الغيامة كان مريض نفسي من جماعة أبو نفسية ( النصراويه ) والحمدلله تعالج في مراكز نفسية وتحسنت حالته ، وبدء يرى الطريق الصحيح ويقول الحق . ولكن النصراويه الحمقى لا يعجبهم كلامه وأخذوا يذموه ويتهموه بإعادة برمجته وغيرها . المتبقي : المليليح المسكين يحتاج إرساله الى مراكز علاج أو مصحات نفسية للتخلص من الإسهال الفكري ..

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