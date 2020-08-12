بالفيديو.. محمد نور: لابد من محاسبة من " لعب " في تاريخ الاتحاد 

نواف السالم (صدى):
شدد لاعب الاتحاد الأسبق محمد نور على ضرورة محاسبة من لعب في تاريخ الاتحاد، مضيفا:" مشكلتنا في الاتحاد ليست خارجية ".
وقال نور في تصريحات بثها برنامج الديوانية:" لابد من الوقوف مع الاتحاد لأنه مر بظروف صعبة "، موجها رسالة للاعبين:" شدوا حيلكم كي نخرج من هذه المرحلة العصيبة "، مشددا:" خليكم متفائلين وبلاش تشاؤم ".
وأبان نور:" هناك أناس يتحدثون عن الاتحاد وهم من الأساس ليسوا اتحاديين ومعروف أنهم لا ينتمون للعميد، فقط يتحدثون ويمثلون الحزن على أحوال الفريق، هؤلاء معروفون، وعلينا كاتحاديين ألا نلتفت لمثل هذه الأفعال، من المفترض أن نهتم بنادينا وندرس وضعه وندعمه ".
وتابع نور: " أشعر في الفترة الأخيرة بأن هناك محبطين، يحاولون إحباط الفريق، وللأسف هؤلاء قريبون من الفريق، كنت أتمنى أن ندعم الفريق، وحديثي ليس دفاعًا عن الإدارة، فأنا أقف مع كافة الإدارات التي توالت على النادي ".