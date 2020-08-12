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بالفيديو.. محمد نور: لابد من محاسبة من " لعب " في تاريخ الاتحاد 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. محمد نور: لابد من محاسبة من " لعب " في تاريخ الاتحاد 

نواف السالم (صدى):
شدد لاعب الاتحاد الأسبق محمد نور على ضرورة محاسبة من لعب في تاريخ الاتحاد، مضيفا:" مشكلتنا في الاتحاد ليست خارجية ".

وقال نور في تصريحات بثها برنامج الديوانية:" لابد من الوقوف مع الاتحاد لأنه مر بظروف صعبة "، موجها رسالة للاعبين:" شدوا حيلكم كي نخرج من هذه المرحلة العصيبة "،  مشددا:" خليكم متفائلين وبلاش  تشاؤم ".

وأبان نور:" هناك أناس يتحدثون عن الاتحاد وهم من الأساس ليسوا اتحاديين ومعروف أنهم لا ينتمون للعميد، فقط يتحدثون ويمثلون الحزن على أحوال الفريق، هؤلاء معروفون، وعلينا كاتحاديين ألا نلتفت لمثل هذه الأفعال، من المفترض أن نهتم بنادينا وندرس وضعه وندعمه ".

وتابع نور: " أشعر في الفترة الأخيرة بأن هناك محبطين، يحاولون إحباط الفريق، وللأسف هؤلاء قريبون من الفريق، كنت أتمنى أن ندعم الفريق، وحديثي ليس دفاعًا عن الإدارة، فأنا أقف مع كافة الإدارات التي توالت على النادي ".

 

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أحدث التعليقات

زائر
ياليتك فهمت هذا الكلام للقانوني والغبي رئيس النصر ..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
أتمنى تسريحه ومعاه الحافظ والواكد وكردي إلى أي نادي فوالله الهلال العالمي أكبر منه وإلى الأن أنا في صدمه من التعاقد معاه!🤔لاعب حق نادي متوسط وتحت قصات وتمييش ويستعرض في بيته ورقيص وكلام فاضي من الأخر[email protected]؟ أتمنى وادعو الله أن يخرج غبر مأسوف عليه ومعاه البقية الباقية..فلوس ورزق المجانين للأسف من ماكسيما في الإتحاد إلى بنتلي في الزعيم العالمي!؟!!
ناقد رياضي
رؤساء الأندية معتدلون .. رئيس النصر / صفوان السويكت ( الصويرخ ) هو رأس الفتنة في الرياضة السعودية ويتهم الحكام ولجنة الحكام والاتحاد السعودي ، ويأمرهم بإعفاء لجنة الحكام بأسلوب التهديد في نهاية بيانه السخيف والغبي .
ابن حزم
شغل عدل
زائر
عبدالعزيز الغيامة كان مريض نفسي من جماعة أبو نفسية ( النصراويه ) والحمدلله تعالج في مراكز نفسية وتحسنت حالته ، وبدء يرى الطريق الصحيح ويقول الحق . ولكن النصراويه الحمقى لا يعجبهم كلامه وأخذوا يذموه ويتهموه بإعادة برمجته وغيرها . المتبقي : المليليح المسكين يحتاج إرساله الى مراكز علاج أو مصحات نفسية للتخلص من الإسهال الفكري ..

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