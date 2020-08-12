بالفيديو.. شقيق أحد ضحايا مرفأ بيروت: شاهدت عناصر حزب الله هناك وتلقيت تهديدات

بيروت (صدى):
كشف شقيق أحد ضحايا تفجير بيروت أنه تلقى تهديدات من قيادي بـ حزب الله بعد حديثه لوسائل الإعلام.
وقال لقناة " العربية " : شاهدت عناصر ميليشيات حزب الله في المرفأ ولهم طريق خاص بداخله وممنوع أن يدخله غيرهم حتى فرق البحث عن المفقودين.
وأضاف : لا أخاف من تهديداتهم خسرت شقيقي ولا أعتقد أن هناك خسارة أكبر تُضاهيها".
وفي سياق متصل أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، أن الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي تفوق 15 مليار دولار، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال عون خلال اتصال هاتفي مع ملك إسبانيا فيليبي السادس “التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان تفوق 15 مليار دولار” مشيراً إلى “خسائر مادية أخرى” و”الحاجة لمواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة”.