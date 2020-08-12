الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الخثلان يوضح الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والحكمة من ذلك 

Time منذ 54 دقيقة
Views 1853
Comment 1
بالفيديو.. الخثلان يوضح الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والحكمة من ذلك 

عادل الحربي (صدى):
كشف الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والحكمة من ذلك.

وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك  " عبر قناة الرسالة، إن الأوقات  المنهي عن الصلاة فيها تنقسم لقسمين الأول.. النهي عن الصلاة فيها مغلظ ٣ أوقات وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وقبيل أذان الظهر أي قبيل الزوال، كما لا يجوز دفن الموتى في هذه الأوقات.

وأشار الخثلان إلى القسم الثاني.. الأوقات التي فيها النهي ليس مغلظا وإنما من باب سد الذريعة وهو من بعد صلاة الفجر إلى حين طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس.

وأوضح أن الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وهي وقت طلوع الشمس وغروبها لأنه الوقت الذي يسجد فيها المشركين والكفار للشمس، ولذلك نهى المسلمين عن مشابهتهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

المليليح
‏‎‎واضح جدا مع الاسف بان الاخ غيامه تم إعادة برمجته من جديد .. هذا ليس الغيامه العام الماضي
أبو عبدالله الحربي
حزب الات راضخ ذراع يحسب بنفسه على شئ هالك لامحالة لبنان نقطة إنطلاق فهل من مدمر. جاك منجاك 🕋 نور لاضلام واضحك العرب ورقة المعمم تريد نفس شعب ونهار ماكان 😐لافرصة لابوق قطرة 🤔بجميع الوسائل 🙏
قوقاز
هههههههه الحبيب اتبخر
ابو محمد 😎 ✍️
علامهم على البنيه ..؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. استغفر الله ..

أخر الأخبار

نيمار ينقذ سان جيرمان بهدف قاتل ويمنحه بطاقة نصف نهائي دوري الأبطال
نيمار ينقذ سان جيرمان بهدف قاتل ويمنحه بطاقة نصف نهائي دوري الأبطال
Time منذ 4 دقائق Views 1128
الموارد البشرية توضح مميزات العمل المرن
الموارد البشرية توضح مميزات العمل المرن
Time منذ 8 دقائق Views 1154
عبدالعزيز الغيامة : لا يحق لرئيس النصر المطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام
عبدالعزيز الغيامة : لا يحق لرئيس النصر المطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام
Time منذ 15 دقيقة Views 148
فيصل الجفن : الطقطقة أصبحت مدرسة تدار فيها بعض إدارات الأندية
فيصل الجفن : الطقطقة أصبحت مدرسة تدار فيها بعض إدارات الأندية
Time منذ 16 دقيقة Views 146
مساعد مدرب الاتفاق: مواجهة الاتحاد صعبة ورغبتنا كبيرة بمواصلة الانتصارات 
مساعد مدرب الاتفاق: مواجهة الاتحاد صعبة ورغبتنا كبيرة بمواصلة الانتصارات 
Time منذ 20 دقيقة Views 1231
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم
Time منذ 35 دقيقة Views 1733
وفد أمني يصل قطر للتحقيق في تمويلها لحزب الله والجزيرة تثير السخرية بتعليقها: «زيارة شكر»
وفد أمني يصل قطر للتحقيق في تمويلها لحزب الله والجزيرة تثير السخرية بتعليقها: «زيارة شكر»
Time منذ 37 دقيقة Views 1755
عبدالعزيز الهشبول : من سنوات واحنا نقول للنصراويين ركزوا قوتكم بالملعب
عبدالعزيز الهشبول : من سنوات واحنا نقول للنصراويين ركزوا قوتكم بالملعب
Time منذ 41 دقيقة Views 226
علاء الفهمي : الهلال حاليا هو النموذج الأفضل
علاء الفهمي : الهلال حاليا هو النموذج الأفضل
Time منذ 42 دقيقة Views 180
بالفيديو.. شقيق أحد ضحايا مرفأ بيروت: شاهدت عناصر حزب الله هناك وتلقيت تهديدات
بالفيديو.. شقيق أحد ضحايا مرفأ بيروت: شاهدت عناصر حزب الله هناك وتلقيت تهديدات
Time منذ 45 دقيقة Views 1502