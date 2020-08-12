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وفد أمني يصل قطر للتحقيق في تمويلها لحزب الله والجزيرة تثير السخرية بتعليقها: «زيارة شكر»

Time منذ 36 دقيقة
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وفد أمني يصل قطر للتحقيق في تمويلها لحزب الله والجزيرة تثير السخرية بتعليقها: «زيارة شكر»

ماجد القزيز (صدى):
وصل وفد أمني أمريكي إلى قطر؛ للتحقيق في ملفات تورطها بتمويل ميليشيا حزب الله الإرهابي، بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت الأخيرة.

ويبدو أن انفجار مرفأ بيروت أعاد الشقيقة الصغرى إلى الواجهة فيما يخص دعم الإرهاب والتورط في الكوارث التي تحدث في العالم العربي.

وتحاول أذرع قطر الإعلامية بكل الوسائل الدفاع عن نظامها بطريقة مثيرة للسخرية؛ حيث خرجت الجزيرة لتفند زيارة الوفد الأمني الأمريكي على أنها زيارة شكر.

وأثارت تغريدة "الجزيرة" سخرية المتابعين الذين تفاعلوا معها؛ لافتين إلى أن قطر وإعلامها لا يتمتعان بالذكاء في إدارة أزماتهم.

يذكر أن هناك تسجيل صوتي كشف أن سفير الدوحة لدى بروكسل، عبد الرحمن الخليفي، عرض دفع 750 ألف يورو إلى أحد موظفي أجهزة الاستخبارات الغربية، لكي يلتزم الصمت بشأن معلوماته عن دور قطر في تمويل حزب الله، وهو ما وضع نظام الحمدين في موقف سيء بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت.

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أحدث التعليقات

المليليح
‏‎‎واضح جدا مع الاسف بان الاخ غيامه تم إعادة برمجته من جديد .. هذا ليس الغيامه العام الماضي
أبو عبدالله الحربي
حزب الات راضخ ذراع يحسب بنفسه على شئ هالك لامحالة لبنان نقطة إنطلاق فهل من مدمر. جاك منجاك 🕋 نور لاضلام واضحك العرب ورقة المعمم تريد نفس شعب ونهار ماكان 😐لافرصة لابوق قطرة 🤔بجميع الوسائل 🙏
قوقاز
هههههههه الحبيب اتبخر
ابو محمد 😎 ✍️
علامهم على البنيه ..؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. استغفر الله ..

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