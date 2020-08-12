بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الاعتيادية استعداداً لمواجهة العدالة 

ماجد محمد (صدى):
عاود لاعبو فريق نادي الهلال اليوم الأربعاء تدريباتهم، بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الروماني " رازفان لوشيسكو " راحة يوم أمس عقب فوزهم على ضيفهم " الفتح "، حيث تركز المران في مجمله على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل المران علی تدريبات استرجاعية للمشاركین بصفة أساسية في لقاء الفتح، وتطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، بالإضافة إلى مناورة على جزء من الملعب.
وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ " فهد بن سعد بن نافل "، حيث أوضحت الأشعة التي أجراها "سلمان الفرج " تعرضه لإصابة في عضلة أسفل الظهر، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ١٠ أيام.
ويواصل الفريق تدريباته الاعتيادية في تمام الساعة السابعة من مساء الغد، استعدادا لمواجهة مضيفه العدالة السبت المقبل.