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حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطِنين من الغرق بينبع

Time منذ 32 دقيقة
Views 1330
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطِنين من الغرق بينبع

المدينة المنورة (صدى):
تمكّنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اليوم، من إنقاذ مواطنين ، أوشكا على الغرق أثناء سباحتهما في المنطقة المخصصة للسباحة ، بالواجهة البحرية للهيئة الملكية بينبع .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود ، المقدم مسفر القريني ، بأن فرق البحث والإنقاذ المتواجدة بمنطقة السباحة لاحظت الحالة الأولى في الجهة الشمالية ، والأخرى في الجهة الجنوبية ، وعلى الفور جرى إنقاذهما وإسعافهما ، وهما بحالة صحية جيدة ولله الحمد .

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باتباع إجراءات وتعليمات السلامة المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ ، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انهم كلاب مسعوره ..
ابو محمد 😎 ✍️
ولا همها الضرب .. .. طبقت قول القال // ( الضرب من اجل الحبيب مثل قرمشة الزبيب ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
على شان كذا اسمه ذيب ، لأنه ذيب .. .. اما الخايب اسمه كلب .. ( يكرم القاريء ) ..
المليليح
طيب قول حمدلله ليه ماتذكر اسمه ياماجد لهذي الدرجه وصلت فيك الكراهية مع انه مسلم من امه محمد صلى الله عليه وسلم ولو انه أجنبي الهلال جوميز حطيتوا صورته واسمه مثل مانزلوه كل يوم اتمنى له الهداية وتدعوه للإسلام . قاتل الله التعصب والعنصرية
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..

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