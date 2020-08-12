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الطبيعة الصحراوية بالمملكة تأسر القلوب
منذ ساعة
423
1
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
انهم كلاب مسعوره ..
ابو محمد 😎 ✍️
ولا همها الضرب .. .. طبقت قول القال // ( الضرب من اجل الحبيب مثل قرمشة الزبيب ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
على شان كذا اسمه ذيب ، لأنه ذيب .. .. اما الخايب اسمه كلب .. ( يكرم القاريء ) ..
المليليح
طيب قول حمدلله ليه ماتذكر اسمه ياماجد لهذي الدرجه وصلت فيك الكراهية مع انه مسلم من امه محمد صلى الله عليه وسلم ولو انه أجنبي الهلال جوميز حطيتوا صورته واسمه مثل مانزلوه كل يوم اتمنى له الهداية وتدعوه للإسلام . قاتل الله التعصب والعنصرية
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
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