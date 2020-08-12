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لاعب الاتحاد السابق: «الدوسري أفضل لاعب محلي ومحترف النصر أفضل أجنبي»

Time منذ ساعة
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لاعب الاتحاد السابق: «الدوسري أفضل لاعب محلي ومحترف النصر أفضل أجنبي»

ماجد محمد (صدى):
قال لاعب الاتحاد السابق عبدالله جابر إنه يرى لاعب الهلال سالم الدوسري الأفضل على مستوى اللاعبين المحليين.

وفيما يخص الأجانب لفت إلى أن عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر هو الأفضل بين الأجانب في أندية المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انهم كلاب مسعوره ..
ابو محمد 😎 ✍️
ولا همها الضرب .. .. طبقت قول القال // ( الضرب من اجل الحبيب مثل قرمشة الزبيب ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
على شان كذا اسمه ذيب ، لأنه ذيب .. .. اما الخايب اسمه كلب .. ( يكرم القاريء ) ..
المليليح
طيب قول حمدلله ليه ماتذكر اسمه ياماجد لهذي الدرجه وصلت فيك الكراهية مع انه مسلم من امه محمد صلى الله عليه وسلم ولو انه أجنبي الهلال جوميز حطيتوا صورته واسمه مثل مانزلوه كل يوم اتمنى له الهداية وتدعوه للإسلام . قاتل الله التعصب والعنصرية
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..

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