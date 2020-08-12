بعد أزمة رمضان صبحي مع الأهلي .. آل الشيخ : " ده شغل ممنهج مش صدفة "

نواف السالم (صدى):
وجّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة شديدة اللهجة بالعامية المصرية، يؤكد فيها أنه ليس له علاقة بأي شيء يحدث في الوسط الرياضي بمصر.
جاء ذلك بعد إعلان النادي الأهلي المصري أن لاعب رمضان صبحي خارج حساباتهم وأنه أبلغهم برغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز المصري الذي كان يمتلكه تركي آل الشيخ من قبل.
وقال تركي آل الشيخ: " اخجلو! هو إزاي الواحد يشرح إنه ملوش أي علاقة في أي حاجه بتحصل؟! إزاي! هو الواحد في ايه ولا ايه، لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفة، هو اسم تركي شماعة لأي حاجه ولا إيه، عيب عيب، قلت للمرة المليون لا لي علاقة بحاجة ولن يكون لي علاقة بحاجه مهما حدث " .
يذكر أن الأهلي المصري فشل في التفاوض أيضًا مع لاعب أحمد فتحي وحارس المرمى شريف إكرامي وكذلك حسام عاشور، وجميعهم أبدوا رغبتهم في الانتقال إلى بيراميدز.