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الصحة توضح قائمة الطعام الأمثل لكبار السن

Time منذ 29 دقيقة
Views 1589
الصحة توضح قائمة الطعام الأمثل لكبار السن

حمود العنزي (صدى):
حددت وزارة الصحة قائمة بالطعام الأمثل لكبار السن، مشيرة إلى أنهم من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، لذلك يجب الحفاظ على سلامتهم والعناية بما يتناولونه من طعام.

ونصحت الوزارة بالإكثار من تناول الألياف من خضروات وفاكهة، وشرب كثير من السوائل بمعدل من 6 إلى 8 أكواب يومياً، وتناول مصادر فيتامين د والكالسيوم مثل الكبد والأسماك وصفار البيض.

وشددت على استبدال الطعام المقلي بالطعام المشوي، وتجنب تناول مصادر الصويا والأملاح، والابتعاد عن تناول السكريات والدهون.

ونصحت أيضا بتناول الوجبات اليومية في أوقاتها بانتظام، وتوزيع وجبات خفيفة خلال اليوم بين الوجبات الأساسية، وأن تتكون الوجبة الواحدة من 30% خضار، و20% فواكه، و25% بروتينات، و25% حبوب، وكوب من مشتقات الحليب.

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أحدث التعليقات

ثابت
أملج أهلها عايشين في فقر
سيف
الشاب ماينلام أهل البنت حمير مجرمين
ابو ديمه
عطعوط طيرت جبهة فريق الكاتشب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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