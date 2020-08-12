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الربيعة يتحدث عن أبرز توصيات قمة الرياض للصحة الرقمية " فيديو " 

Time منذ 42 دقيقة
Views 1443
الربيعة يتحدث عن أبرز توصيات قمة الرياض للصحة الرقمية " فيديو " 

عادل الحربي (صدى):
تحدث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن أبرز توصيات قمة الرياض للصحة الرقمية.

وقال الربيعة خلال حواره في قناة الإخبارية:" لابد من الاستمرار في استخدام التقنيات والتوسع فيها واستخدام معايير محددة للتبادل بينهم من أجل  تسهيل التواصل وتبادل التقنيات ".

وشدد الربيعة على الالتزام بالبروتوكولات واللوائح الطبية لضمان كل ما يتعلق بخصوصية المرضى التي تهم المرضى وتهم تبادل البيانات للإستفادة منها بفاعلية عالية ".

وكانت قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية الافتراضية، انطلقت بالأمس، والتي تستضيفها المملكة خلال يومي 11 و12 أغسطس، بهدف تنظيم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وأمانة مجموعة العشرين، وبالتعاون مع مركز  الشراكات الاستراتيجية الدولية.

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أحدث التعليقات

ثابت
أملج أهلها عايشين في فقر
سيف
الشاب ماينلام أهل البنت حمير مجرمين
ابو ديمه
عطعوط طيرت جبهة فريق الكاتشب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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