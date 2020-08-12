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فرض غرامة الـ1000 ريال على مئات المخالفين لعدم ارتدائهم الكمامة

Time منذ ساعة
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فرض غرامة الـ1000 ريال على مئات المخالفين لعدم ارتدائهم الكمامة

جازان (صدى):
فرضت الجهات الأمنية، غرامة الـ1000 ريال على مئات المخالفين لعدم ارتدائهم الكمامة، في مناطق المملكة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على (85) خمسة وثمانين مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.

كما صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على (152) مئة و اثنين وخمسين مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على (46) ستة وأربعين مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.

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أحدث التعليقات

ثابت
أملج أهلها عايشين في فقر
سيف
الشاب ماينلام أهل البنت حمير مجرمين
ابو ديمه
عطعوط طيرت جبهة فريق الكاتشب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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