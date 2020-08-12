الأعداد السابقة للصحيفة

مواطن يُورط رجل في مخالفات مرورية و"المرور" يتفاعل

Time منذ ساعة
Views 2560
Comment 1
مواطن يُورط رجل في مخالفات مرورية و"المرور" يتفاعل

علي القحطاني (صدى):
ردّت الإدارة العامة للمرور، على رجل تورط في مخالفات مرورية بعد بيعه سيارته لمواطن وعدم تسجيلها بسبب وقف الخدمات الإلكترونية للمشتري.

وقال حساب المرور الرسمي على موقع "تويتر" : " للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة " .

وكان الرجل قد ذكر في شكواه، أنه " تم بيع سيارته لمشتري سعودي الجنسية لكن لم يقوم بإتمام البيع حيث أنه يعاني من وقف الخدمات الإلكترونية والله يهدية إلى الحين تسبب لي في ٤ مخالفات مرورية إجمالي قيمتهم ١٣٠٠ ريال الله يكرمكم أبغي أعرف كيف التعامل معه إما استرداد السيارة إما تسجيلها " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ثابت
أملج أهلها عايشين في فقر
سيف
الشاب ماينلام أهل البنت حمير مجرمين
ابو ديمه
عطعوط طيرت جبهة فريق الكاتشب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

أخر الأخبار

الأمن العام يكشف عن عقوبة التجمعات العمالية
الأمن العام يكشف عن عقوبة التجمعات العمالية
Time منذ 7 دقائق Views 1118
ريفان كنعان في اول ظهور بعد غياب
ريفان كنعان في اول ظهور بعد غياب
Time منذ 13 دقيقة Views 256
مقص حديد يعبى بذخيره
مقص حديد يعبى بذخيره
Time منذ 15 دقيقة Views 213
مواطن يحصل على 83 ألف ريال من منصة مكافآت الثغرات
مواطن يحصل على 83 ألف ريال من منصة مكافآت الثغرات
Time منذ 17 دقيقة Views 1357
الصحة توضح قائمة الطعام الأمثل لكبار السن
الصحة توضح قائمة الطعام الأمثل لكبار السن
Time منذ 29 دقيقة Views 1585
الربيعة يتحدث عن أبرز توصيات قمة الرياض للصحة الرقمية " فيديو " 
الربيعة يتحدث عن أبرز توصيات قمة الرياض للصحة الرقمية " فيديو " 
Time منذ 42 دقيقة Views 1438
«ماتيودي» أول ضحايا مدرب يوفنتوس الجديد
«ماتيودي» أول ضحايا مدرب يوفنتوس الجديد
Time منذ 47 دقيقة Views 1371
رحيل الفنان المصري سناء شافع عن عمر يناهز 77 عاما
رحيل الفنان المصري سناء شافع عن عمر يناهز 77 عاما
Time منذ 54 دقيقة Views 1362
مواطن يُورط رجل في مخالفات مرورية و"المرور" يتفاعل
مواطن يُورط رجل في مخالفات مرورية و"المرور" يتفاعل
Time منذ ساعة Views 2560
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ ساعة Views 807