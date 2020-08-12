إيسكو يتمسك بالريال رغم جلوسه على "الدكة"

ماجد محمد (صدى):
تمسك بالتواجد في ريال مدريد رغم عدم مشاركته ولو لدقيقة واحدة في آخر مباريات الموسم أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
ولا يفكر إيسكو في اتباع السيناريو الذي نفذه زميله إيدن هازارد مع تشيلسي بالرحيل قبل عام واحد على نهاية عقده والانضمام إلى الريال.
وعلى الرغم من أن إيسكو، الذي ينتهي عقده في 2022 سيدخل عامه الأخير الموسم المقبل، وخاض 35٪ فقط من عدد الدقائق المحتملة خلال الموسم المنصرم، إلا أنه لم يغير رأيه بالبقاء .
ولن يستمع اللاعب إلى أي عروض تصله في ظل اهتمام من يوفنتوس ومديره الفني الجديد أندريا بيرلو.