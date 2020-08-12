شاهد.. قطر تخطف ناشطة يمنية وترحلها قسريًا إلى جيبوتي

ماجد القزيز (صدى):
خرجت الناشطة حياة اليمنية، في فيديو تتهم السلطات القطرية باختطافها وترحيلها قسريا إلى جيبوتي.
وناشدت حياة اليمنية عبر الفيديو السلطات في جيبوتي ومنظمات حقوق الإنسان حمايتها.
وقالت حياة في مقطع فيديو : "دولة قطر اختطفتني أنا وطفلي أمس الثلاثاء على جيبوتي".
وأوضحت أنهم رفضوا إخبارها بوجهتها وأنها تفاجأت بأنها في مطار جيبوتي مع طليقها الذي كان يعذبها قبل الطلاق منه
وتابعت: "الحين أنا حياتي وحياة طفلي في خطر.. الآن في مركز الشرطة في جيبوتي".
وأضافت : "مش قادرة أطلع أي مكان لأن حياتي في خطر"، مناشدة الأمم المتحدة والسفارة الكندية في دولة جيبوتي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بحمايتها.
وكانت حياة نشرت مؤخرا معاناتها مع عائلتها بعد طلاقها، ورفض قطر منحها إقامة للبقاء مع طفلها داخل الدولة الخليجية، ما لا يدع لها خيارًا سوى التسفير إلى أهلها، الذين يهددونها بالقتل.