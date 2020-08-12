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الجوازات: مغادرة الرضيع لا تستوجب استخراج إقامة وإضافته على كفالة والده

Time منذ 25 دقيقة
Views 1321
الجوازات: مغادرة الرضيع لا تستوجب استخراج إقامة وإضافته على كفالة والده

عادل الحربي (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراء اللازم لمغادرة طفل رضيع مع والدته الزائرة.

وقالت الجوازات : " في حال أن شهادة ميلاده إلكترونية فقد تمت إضافته من الأحوال على رقم الحدود لوالدته الزائرة، أما في حال تم إصدار شهادة الميلاد يدوياً فلا حاجة للإضافة و يكتفى بشهادة الميلاد مع جواز السفر للمغادرة ".

جاء ذلك ردًا على سؤال قال فيه المستفيد: " الزوج مقيم والزوجة جاءت زيارة، وبسبب الحظر لم تسافر، وأنجبت طفل خلال هذه الفترة، استخرجت له شهادة ميلاد وجواز سفر، هل يمكن أن يسافر مع أمه مباشرة بتأشيرة خروج من المطار أم هنالك إجراء آخر؟ سمعنا أنه لابد من استخراج إقامة وإضافته على كفالة والده " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زين بس انتبهوا للعروس لا تغوص وتاكلها الحوته وانتم شخوص ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا الخطا بعينه وعلمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. كمخها لين اعدمها العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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