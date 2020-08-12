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اصطدام عدد من المركبات في الطائف
منذ ساعة
1733
الطائف (صدى):
شهدت الطائف اصطدام عدد من المركبات بشكل مروع اليوم الأربعاء.
وباشرت الجهات المختصة الواقعة ولم تعلن عن وقوع إصابات حتى الأن.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
زين بس انتبهوا للعروس لا تغوص وتاكلها الحوته وانتم شخوص ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا الخطا بعينه وعلمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. كمخها لين اعدمها العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
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