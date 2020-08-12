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حقيقة الصورة المزعومة لأول عملة ورقية في المملكة

Time منذ ساعة
Views 1949
حقيقة الصورة المزعومة لأول عملة ورقية في المملكة

عادل الحربي (صدى):
طُبعت أول عملة في المملكة، في عهد الملك سعود "رحمه الله"، ولم تكن أول عملة ورقية في عهد الملك عبدالعزيز "رحمه الله" كما ادعى البعض.

وردّ حساب "تاريخ آل سعود" على مُغرد نشر صورة لإيصال حجاج وزعم أنها أول عملة ورقية في المملكة، معلقًا: " أول عملة سعودية ورقية أصدرها الملك عبدالعزيز رحمه الله سنة 1372 هـ/1953م " .

وقال "تاريخ آل سعود" : " غير صحيح الله يحفظك، هذه ليست أول عملة سعودية ورقية، بل إيصال حجاج ويحمل عدة لغات " .

وأضاف: " وأما أول عملة ورقية سعودية فكانت الأصدار الأول وطبعت في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توالت الإصدارات النقدية حتى عهدنا الحاضر عهد سيدي الملك سلمان حفظه الله ورعاه والذي يحمل الإصدار السادس " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زين بس انتبهوا للعروس لا تغوص وتاكلها الحوته وانتم شخوص ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا الخطا بعينه وعلمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. كمخها لين اعدمها العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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