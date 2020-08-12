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بالفيديو.. محمد نور للمُحبطين للاتحاد:" نقطنا بسكوتك "

Time منذ 43 دقيقة
Views 1459
بالفيديو.. محمد نور للمُحبطين للاتحاد:" نقطنا بسكوتك "

نواف السالم (صدى):
انتقد محمد نور، لاعب نادي الاتحاد الأسبق،  المُحبطين للاتحاد ولاعبيه، بسبب وضعه الصعب الذي أثر على ترتيبه في دوري المحترفين.

وأضاف نور خلال مقطع فيديو، نشره عبر حسابه بتطبيق " سناب شات ":" كلامي ليس موجها للإدارة أو اللاعبين أو الجهاز الفني، لكنه موجه للذين يحاولون إحباط الاتحاد.. يجب علينا الوقوف مع الفريق، لا نريد أن يشمت بنا الناس ".

ولفت نور:" للأسف هؤلاء الناس قريبون من الفريق، وكنت أتمنى أن يقفوا معه في هذا التوقيت.. الذي لا يريد الوقوف مع الاتحاد فليصمت أفضل نقطنا بسكوتك "، مضيفا:" مشكلتنا داخل الاتحاد وليس خارجه وأقول للاعبين شدوا حيلكم وحاولوا ولا تيأسوا وهذه مرحلة وستمر ".

وتابع نور:" أي نادٍ مر بظروف الاتحاد، كان سيحدث له أكثر من ذلك.. لم أتحدث دفاعا عن الإدارة، فالحمد لله كل الإدارات في الفترة الأخيرة، كنت معها من أجل مصلحة النادي.. فأنا لست مع أحد، أنا مع الاتحاد ".

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أحدث التعليقات

العدناني
الامر خلاص محلول تقرير دي ان ايه وخلاص
زائر
الله يزيده مرض وعساه من ذا واردي الكيماوي القاتل
بوفيصل
هؤولاء من كنا ندعوا لهم بالنصر ونقول على منابر المساجد ( اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا ) والذين نسميهم الثوار وهم مرتزقة مجرمون اتباع اردوغان
مشاري
سلامات يافخامة الرئيس ، طالما انك تحارب مرتزقة اردوغان الكلب فلك الف تحية.
عادل عبدالحي حمزة
وأكدت أن اللائحة تهدف لرفع مستوى الشفافية والمنافسة على الفرص الاستثمارية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والاجنبيفي الناتج المحلي. والأجنبي في وليس والأجنبيفي

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بالفيديو.. محمد نور للمُحبطين للاتحاد:" نقطنا بسكوتك "
بالفيديو.. محمد نور للمُحبطين للاتحاد:" نقطنا بسكوتك "
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