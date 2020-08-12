بالفيديو.. محمد نور للمُحبطين للاتحاد:" نقطنا بسكوتك "

نواف السالم (صدى):
انتقد محمد نور، لاعب نادي الاتحاد الأسبق، المُحبطين للاتحاد ولاعبيه، بسبب وضعه الصعب الذي أثر على ترتيبه في دوري المحترفين.
وأضاف نور خلال مقطع فيديو، نشره عبر حسابه بتطبيق " سناب شات ":" كلامي ليس موجها للإدارة أو اللاعبين أو الجهاز الفني، لكنه موجه للذين يحاولون إحباط الاتحاد.. يجب علينا الوقوف مع الفريق، لا نريد أن يشمت بنا الناس ".
ولفت نور:" للأسف هؤلاء الناس قريبون من الفريق، وكنت أتمنى أن يقفوا معه في هذا التوقيت.. الذي لا يريد الوقوف مع الاتحاد فليصمت أفضل نقطنا بسكوتك "، مضيفا:" مشكلتنا داخل الاتحاد وليس خارجه وأقول للاعبين شدوا حيلكم وحاولوا ولا تيأسوا وهذه مرحلة وستمر ".
وتابع نور:" أي نادٍ مر بظروف الاتحاد، كان سيحدث له أكثر من ذلك.. لم أتحدث دفاعا عن الإدارة، فالحمد لله كل الإدارات في الفترة الأخيرة، كنت معها من أجل مصلحة النادي.. فأنا لست مع أحد، أنا مع الاتحاد ".