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«سكني»: شروط دعم الأرامل والمطلقات للحصول على مسكنهن الأول

Time منذ 29 دقيقة
Views 1472
«سكني»: شروط دعم الأرامل والمطلقات للحصول على مسكنهن الأول

الرياض (صدى):
أوضح حساب خدمة المستفيدين التابع لوزارة الإسكان أن هناك استحقاق المرأة المطلقة والأرملة للحصول على الدعم السكني الذي تقدمه الوزارة عبر برنامجها «سكني».

ويأتي ذلك ذلك وفقاً لاشتراطات محدّدة، أبرزها وجود دخل ثابت، ومضي عامين في حالات الطلاق، والإقامة داخل المملكة قبل عام من تقديم الطلب.

وقال حساب خدمة المستفيدين التابع لوزارة الإسكان، أن برنامج «سكني» يُقدم للسيدات الأرامل والمطلقات عدداً من الحلول التمويلية والخيارات السكنية لتمكينهن من التملّك السكني وتسهيل حصولهن على دعم بنسبة 100% على أرباح القروض السكنية التي تصل إلى 500 ألف ريال.

وأضاف: ويُشترط للحصول على الدعم أن تكون المُتقدمة سعودية الجنسية، لديها دخلها المستقل، ولا تمتلك منزلاً باسمها خلال عام قبل تقديم الطلب، وألا تمتلك أصولاً تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال تساعدها على شراء منزل، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج الدعم السكني الحكومية والخاصة، والإقامة داخل المملكة خلال عام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.

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أحدث التعليقات

العدناني
الامر خلاص محلول تقرير دي ان ايه وخلاص
زائر
الله يزيده مرض وعساه من ذا واردي الكيماوي القاتل
بوفيصل
هؤولاء من كنا ندعوا لهم بالنصر ونقول على منابر المساجد ( اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا ) والذين نسميهم الثوار وهم مرتزقة مجرمون اتباع اردوغان
مشاري
سلامات يافخامة الرئيس ، طالما انك تحارب مرتزقة اردوغان الكلب فلك الف تحية.
عادل عبدالحي حمزة
وأكدت أن اللائحة تهدف لرفع مستوى الشفافية والمنافسة على الفرص الاستثمارية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والاجنبيفي الناتج المحلي. والأجنبي في وليس والأجنبيفي

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