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بالفيديو.. إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا في المملكة قريبًا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا في المملكة قريبًا

الرياض (صدى):
أعلن الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد كورونا في المملكة قريبًا، بعد النتائج المبشرة للمرحلتين الأولى والثانية.

وأكدت الوزارة في تصريحٍ سابق، على استمرار تجاربها وأبحاثها في هذا المجال، وأعلنت عن تنفيذ تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين المملكة والصين تشمل تنفيذ تجارب سريرية في هذا المجال.

وأبانت الصحة أنه جارٍ حالياً وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة كان سينوا الصينية والتي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس

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أحدث التعليقات

العدناني
الامر خلاص محلول تقرير دي ان ايه وخلاص
زائر
الله يزيده مرض وعساه من ذا واردي الكيماوي القاتل
بوفيصل
هؤولاء من كنا ندعوا لهم بالنصر ونقول على منابر المساجد ( اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا ) والذين نسميهم الثوار وهم مرتزقة مجرمون اتباع اردوغان
مشاري
سلامات يافخامة الرئيس ، طالما انك تحارب مرتزقة اردوغان الكلب فلك الف تحية.
عادل عبدالحي حمزة
وأكدت أن اللائحة تهدف لرفع مستوى الشفافية والمنافسة على الفرص الاستثمارية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والاجنبيفي الناتج المحلي. والأجنبي في وليس والأجنبيفي

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