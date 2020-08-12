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مشاهد داخل حي النكاسة العشوائي بمكة بعد أكبر عمليات إزالة

Time منذ 10 دقائق
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مشاهد داخل حي النكاسة العشوائي بمكة بعد أكبر عمليات إزالة

مكة المكرمة (صدى):
شهد حي النكاسة العشوائي بمنطقة مكة المكرمة، 6 مراحل لتطويره؛ حيث تم إزالة 714 عقارًا به في أكبر عمليات الإزالة التي تنفذها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة؛ بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وكشف تقرير لقناة "الإخبارية" عن مشاهد من داخل الحي بعد مروره بعمليات الإزالة الضخمة عقب المرحلة السادسة؛ فيما يبلغ مجموع مراحل تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة 12 مرحلة.

وتضمنت المرحلة الأولى إزالة 102 عقار، والمرحلة الثانية 106 عقارات، والمرحلة الثالثة 140 عقارًا، والمرحلة الرابعة 50 عقارًا، وفي المرحلة الخامسة أزيل 80 عقارًا، والمرحلة السادسة إزالة 114 عقارًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة حاليًا، على المرحلة السادسة لإزالة 114 عقارًا؛ فيما يبلغ مجموع مراحل مشروع تطوير الحي العشوائي 12 مرحلة، انتهت الجهات المعنية من خمس منها، وتعمل على السادسة حاليًا؛ فيما تبقى 6 مراحل، ويستهدف المشروع في جميع مراحله تقريبًا أربعة آلاف عقار.

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أحدث التعليقات

abdul
يبدوا من الڤيديو ان سحبه وطرحه ارضا من الطائرة وتصويره كان مهينا لكرامة المواطن و ابناءه امام زملائهم .
ابن حزم
اللهم اكفينا شر الحرائق والمصائب
ابن حزم
جزاك الله خير
محمد
قسم بالله العلي العظيم رب العرش العظيم كل كلامك ينطبق على اعلامكم وناديكم وجماهيركم بس نظامكم تغدوهم قبل يتعشوكم وضعكم صار مكشوف مادمر الكرة السعودية والمتتخب الا أنتم واعلامكم الكذاب المظلل المزور للحقائق وسلم على أحمد الفهد 🌷
ابن حزم
الله يشفيهم

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