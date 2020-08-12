مفاجأة لجماهير برشلونة في تشكيلة الفريق أمام بايرن ميونخ

وكالات (صدى):
تترقب جماهير الساحرة المستديرة لقاء برشلونة وبايرن ميونخ يوم الجمعة المقبل بدوري ابطال اوروبا بالعاصمة البرتغالية " لشبونة " على ملعب " النور .
وأعلن برشلونة تشكيلة الفريق ، ومن ابرز اللاعبين عثمان ديمبلي الذي عاد بعد غياب طويل بسبب إصابته مؤخراً ، وجاءت التشكيلة كالتالي :
حراس المرمى: تير شتيغن، نيتو، إينياكي بينيا.
الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينغيله، ألبا، فيربو، أروخو، مانغويزا.
الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، روبيرتو، فيدال، دي يونغ، بويغ، مونشو، رايس، غاندرو.
الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي، غريزمان، برايثوايت، فاتي، كونراد.
ومع ذلك فقد قالت تقارير صحفية ان ديمبلي لم يحصل بعدعلى التصريح الطبي لمشاركته ، وسيخضع جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإداريين للفحص قبل السفر .