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مفاجأة لجماهير برشلونة في تشكيلة الفريق أمام بايرن ميونخ

Time منذ 44 دقيقة
Views 1378
مفاجأة لجماهير برشلونة في تشكيلة الفريق أمام بايرن ميونخ

وكالات (صدى):
تترقب جماهير الساحرة المستديرة لقاء برشلونة وبايرن ميونخ يوم الجمعة المقبل بدوري ابطال اوروبا بالعاصمة البرتغالية " لشبونة " على ملعب " النور .

وأعلن برشلونة تشكيلة الفريق ، ومن ابرز اللاعبين عثمان ديمبلي الذي عاد بعد غياب طويل بسبب إصابته مؤخراً ، وجاءت التشكيلة كالتالي :

حراس المرمى: تير شتيغن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينغيله، ألبا، فيربو، أروخو، مانغويزا.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، روبيرتو، فيدال، دي يونغ، بويغ، مونشو، رايس، غاندرو.

الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي، غريزمان، برايثوايت، فاتي، كونراد.

ومع ذلك فقد قالت تقارير صحفية ان ديمبلي لم يحصل بعدعلى التصريح الطبي لمشاركته ، وسيخضع جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإداريين للفحص قبل السفر .

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أحدث التعليقات

abdul
يبدوا من الڤيديو ان سحبه وطرحه ارضا من الطائرة وتصويره كان مهينا لكرامة المواطن و ابناءه امام زملائهم .
ابن حزم
اللهم اكفينا شر الحرائق والمصائب
ابن حزم
جزاك الله خير
محمد
قسم بالله العلي العظيم رب العرش العظيم كل كلامك ينطبق على اعلامكم وناديكم وجماهيركم بس نظامكم تغدوهم قبل يتعشوكم وضعكم صار مكشوف مادمر الكرة السعودية والمتتخب الا أنتم واعلامكم الكذاب المظلل المزور للحقائق وسلم على أحمد الفهد 🌷
ابن حزم
الله يشفيهم

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