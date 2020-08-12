بالتفاصيل.. شيخة الجاسم تكشف هروب نائب بعد فضيحة غسيل الأموال

خالد الظفيري (صدى):
أوضحت الناشطة والاكاديمية الكويتية شيخة جاسم، تعليقا على كشفها عن هروب أحد نواب مجلس الأمة خوفا من مسائلته في قضية غسيل الأموال، بأن معلوماتها مؤكدة حول هذا الأمر.
وكشفت الجاسم من خلال تصريحات صحفية بأن وصلهم خبر هروب النائب من عدة جهات عبر “الواتساب”، ولا تكتب خبراً إلا حين أتصل وأتأكد من المصادر التي لديها الخبر اليقين”.
وشددت الجاسم أن ما كشفته كان حقيقياً، وتابعت: “فعلاً هناك نائب هرب، وهو ليس مُتهم، فقط مُشتبه به، وقد يستدعى إلى التحقيق”، متابعة في تصريحاتها "هذا كل ما كتبته، لم أكتب شيئاً آخر ولم أتهم أحداً، وخرج بعض النواب لنفي التهمة عن نفسه رغم أنني لم أتهم أحداً، كل ما كتبته أن النائب أعلن موقفه من طرح الثقة وهو خارج البلد، متابعة لا علاقة لي بمن خرج ونفى ، لم أوجه اتهاما لشخصه وهو لم ينفِ كلامي أنا، هناك غيري كتبوا عن الأمر أيضاً، لذلك لا علاقة لي به شخصياً بتاتاً”.