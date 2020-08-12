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بالفيديو.. وظائف جديدة ومكاسب لمختلف الفئات في نظام العمل المرن

Time منذ 57 دقيقة
Views 1464
بالفيديو.. وظائف جديدة ومكاسب لمختلف الفئات في نظام العمل المرن

الرياض (صدى):
أكد خبراء الإقتصاد أن مختلف الفئات ستستفيد من نظام العمل المرن الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية في العديد من الأنشطة التجارية بالقطاع الخاص .

وقال ماجد القعيط مستشار الموارد البشرية ومسؤول بلجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض ان الجميع سواء ممن يمتلك خبرة طويلة او بدون خبرة ، او ربات البيوت اللاتي لا تتفرغن للعمل ، كل تلك الفئات ستسفيد .

وأشار ان صاحب العمل سيتجه لهذا النظام لأنه يقلل من إلتزاماته وبالتالي سيمكن إدخال المواطنين فيه بدلاً من إشغالها بغير المواطنين ، وفقاً لـ "الإخبارية " .

وقال ان شركات القطاع الخاص لديها العديد من الشواغر والأعمال التي يرغب في إنجازها خلال مواسم معينة كموسم الرياض مثلاً او اي فعاليات او نحوها بعيداً عن أي تعقيدات إدارية .

الجدير بالذكر أن نظام العمل المرن يستهدف المواطنين " رجال ونساء " والمنشآت كافة نشاطات القطاع الخاص. حيثُ يسعى التنظيم إلى إيجاد فُرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونياً عبر البوابة التي تحددها الوزارة .

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أحدث التعليقات

abdul
يبدوا من الڤيديو ان سحبه وطرحه ارضا من الطائرة وتصويره كان مهينا لكرامة المواطن و ابناءه امام زملائهم .
ابن حزم
اللهم اكفينا شر الحرائق والمصائب
ابن حزم
جزاك الله خير
محمد
قسم بالله العلي العظيم رب العرش العظيم كل كلامك ينطبق على اعلامكم وناديكم وجماهيركم بس نظامكم تغدوهم قبل يتعشوكم وضعكم صار مكشوف مادمر الكرة السعودية والمتتخب الا أنتم واعلامكم الكذاب المظلل المزور للحقائق وسلم على أحمد الفهد 🌷
ابن حزم
الله يشفيهم

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