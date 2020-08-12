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طريقة الاعتراض على دفعة "حساب المواطن" قبل فتح باب الاعتراضات

Time منذ ساعة
Views 1468
طريقة الاعتراض على دفعة "حساب المواطن" قبل فتح باب الاعتراضات

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، طريقة الاعتراض على الدفعة رغم أن الموقع لم يفتح باب الاعتراض على الدعم حتى الآن.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على أحد المتسائلين: " في حال كانت الدفعة "0.00" بإمكانك تقديم اعتراض مالي من تاريخ الدفعة، وفي حال كانت الدفعة " ناقصة أو لم تستلم " بإمكانك تقديم اعتراض مالي بعد مرور خمس أيام من تاريخ الدفعة في مدة أقصاها 3 أشهر " .

وأودع برنامج حساب المواطن أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثون 10.7 مليون مستفيد وتابع.

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أحدث التعليقات

abdul
يبدوا من الڤيديو ان سحبه وطرحه ارضا من الطائرة وتصويره كان مهينا لكرامة المواطن و ابناءه امام زملائهم .
ابن حزم
اللهم اكفينا شر الحرائق والمصائب
ابن حزم
جزاك الله خير
محمد
قسم بالله العلي العظيم رب العرش العظيم كل كلامك ينطبق على اعلامكم وناديكم وجماهيركم بس نظامكم تغدوهم قبل يتعشوكم وضعكم صار مكشوف مادمر الكرة السعودية والمتتخب الا أنتم واعلامكم الكذاب المظلل المزور للحقائق وسلم على أحمد الفهد 🌷
ابن حزم
الله يشفيهم

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