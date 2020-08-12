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"الجوازات" تحث المواطنين على استلام جوازات سفرهم تفادياً لإلغائها

Time منذ ساعة
Views 1411
"الجوازات" تحث المواطنين على استلام جوازات سفرهم تفادياً لإلغائها

الرياض (صدى):
حثت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الذين قاموا بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر" بسرعة مراجعة إدارات الجوازات التي تم تحديدها لاستلام جوازات سفرهم قبل انتهاء المدة المحددة لاستلامها، وذلك تفادياً لإلغاء الجواز، وفي حال عدم الحضور لاستلام الجواز خلال المدة المحددة سيتم إلغاؤه ولن يتم استرداد الرسوم.

وأوضحت الجوازات أنه في حال رغبة المواطن بإصدار أو تجديد جواز السفر بعد إلغائه فإنه يتطلب عليه إعادة طلب تنفيذ الخدمة من جديد وفقاً لجميع متطلباتها ، نظراً لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المدة المحددة.

ودعت الجوازات المواطنين إلى الاستفادة من خدمة توصيل الوثائق المقدمة من البريد السعودي عبر خدمة واصل والتي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر التي تم إصدارها أو تجديدها إلى العنوان الوطني المسجل في النظام.

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أحدث التعليقات

abdul
يبدوا من الڤيديو ان سحبه وطرحه ارضا من الطائرة وتصويره كان مهينا لكرامة المواطن و ابناءه امام زملائهم .
ابن حزم
اللهم اكفينا شر الحرائق والمصائب
ابن حزم
جزاك الله خير
محمد
قسم بالله العلي العظيم رب العرش العظيم كل كلامك ينطبق على اعلامكم وناديكم وجماهيركم بس نظامكم تغدوهم قبل يتعشوكم وضعكم صار مكشوف مادمر الكرة السعودية والمتتخب الا أنتم واعلامكم الكذاب المظلل المزور للحقائق وسلم على أحمد الفهد 🌷
ابن حزم
الله يشفيهم

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