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بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 59 دقيقة
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بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 2151 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 257269 حالة تعافي، فيما سجلت 36 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3269 حالة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن الخدمات في مراكز تأكد وعيادات تطمن مستمرة، وقُدمت الخدمات لأكثر من مليوني مستفيد حتى الآن، مؤكدًا أن المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة هذا الفيروس، كما لم يثبت أن تغير الفصول يؤثر على الفيروس.

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أحدث التعليقات

abdul
يبدوا من الڤيديو ان سحبه وطرحه ارضا من الطائرة وتصويره كان مهينا لكرامة المواطن و ابناءه امام زملائهم .
ابن حزم
اللهم اكفينا شر الحرائق والمصائب
ابن حزم
جزاك الله خير
محمد
قسم بالله العلي العظيم رب العرش العظيم كل كلامك ينطبق على اعلامكم وناديكم وجماهيركم بس نظامكم تغدوهم قبل يتعشوكم وضعكم صار مكشوف مادمر الكرة السعودية والمتتخب الا أنتم واعلامكم الكذاب المظلل المزور للحقائق وسلم على أحمد الفهد 🌷
ابن حزم
الله يشفيهم

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