صدمة روسية بعد الإعلان عن تجاوزها الـ 900 ألف إصابة

موسكو (صدى):
أعلنت السلطات الروسية تجاوز حصيلة فيروس كورونا في البلاد حاجز الـ 900 ألف إصابة والتي بلغت 902.701 ألف حالة حتى مساء أمس الثلاثاء.
وأوضحت روسيا بأن الحالات التي تم تسجيلها 5102 ألف إصابة بالإضافة إلى تسجيل 129 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 15.260 ألف وفاة.
ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الثلاثاء، تسجيل لقاح لفيروس كورونا الجديد مؤكدا على أن اللقاح خضع لجميع الفحوص اللازمة، لافتا إلى أن اللقاح خضع لجميع الفحوصات اللازمة وأن إحدى بناته تناولت اللقاح، وأن درجة حرارتها كانت اعلى قليلًا لكنها تشعر بتحسن الآن، حيث يعد اللقاح الروسي ، أول لقاح من نوعه يتم تسجيله والموافقة على إنتاجه في العالم، في الوقت الذي تخضع فيه العديد من لقاحات الفيروس إلى التجارب السريرية.