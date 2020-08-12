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"العدل" تكشف أهم الخدمات الإلكترونية التي يمكن إتمامها عبر "ناجز"

Time منذ 45 دقيقة
Views 1496
"العدل" تكشف أهم الخدمات الإلكترونية التي يمكن إتمامها عبر "ناجز"

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل اليوم الأربعاء أهم الخدمات الإلكترونية التي يمكن إنجازها عبر بوابة ناجز تسهيلاً على المستفيدين ، وهي كالتالي :

1- خدمات تتعلق بالقضاء وهي " صحيفة الدعوى ، وطلب إثبات حضور الجلسة ، وطلب إسقاط وكيل من قضية .

2- التوثيق ، وهي "إصدار وكالة إلكترونية ، وتسجيل وكالة ، وفسخ وكالة " .

3- التنفيذ ، وهي " دليل مقدمي خدمات التنفيذ المعتمدين " ، وتقديم طلب " خليجي ، زائر ، جواز سفر " ،واستعلام عن طلب تنفيذ " .

4- خدمات تتعلق بالغقارات " طلب إقراغ عقاري ، وتحديث الصكوك ، وإصدار صك بدل " مفقود / تالف " .

5- خدمات تتعلق بالتراخيص " طلب رخصة موثق ، وطلب ترخيص مقدم خدمة تنفيذ ، وطلب ترخيص محاماة " .

6- خدمات تتعلق بالأوقاف والوصايا " إثبات إقامة ناظر على وقف /وصية ،إثبات وقف منجز ، إثبات وصية .

ويمكن الدخول على البوابة للحصول على الخدمات عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمه ...
ابو محمد 😎 ✍️
البرقع ممتاز .. .. غطي خشتس يامره ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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