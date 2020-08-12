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"تصفية" تكسب حكمًا نهائيا لمصلحة إحدى المساهمات في أرض كورنيش الدمام

Time منذ ساعة
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"تصفية" تكسب حكمًا نهائيا لمصلحة إحدى المساهمات في أرض كورنيش الدمام

الدمام (صدى):
حصلت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) على تأييد محكمة الاستئناف للحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة بالدمام، بثبوت ملكية مساهمي مساهمات عثمان بن حسن لأرض كورنيش الدمام.

وأصدرت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) اليوم، قرارها ببيع أرض كورنيش الدمام وتعيين مسوق عقاري لها؛ وذلك تمهيدًا لإنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين.

يذكر أن (تصفية) تنظر موضوع مساهمات عثمان بن حسن في إطار تنفيذها للتوجيه الكريم الصادر في 06 / 11 / 1439هـ، حيث باشرت (تصفية) أعمالها في تصفية المساهمات بدراسة وضعها فنيًّا وقانونيا وماليا، وقامت بالتمثيل القانوني لدى الجهات القضائية المختصة؛ من أجل إنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين فيها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمه ...
ابو محمد 😎 ✍️
البرقع ممتاز .. .. غطي خشتس يامره ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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