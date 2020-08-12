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تعليم الباحة يعلن حركة نقل وتمديد تكليف 260 قائداً ووكيلا لمدارس المنطقة

Time منذ ساعة
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تعليم الباحة يعلن حركة نقل وتمديد تكليف 260 قائداً ووكيلا لمدارس المنطقة

الباحة (صدى):
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة رئيس لجنة القيادة المدرسية الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم، حركة نقل 41 قائدا ووكيلا، وتجديد تكليف 219 قائدا ووكيلا للمدارس بالمنطقة للعام الدراسي 1442هـ؛ والتي أجريت وفق ضوابط ومعايير النقل والتجديد، والمبنية على دراسة طلبات النقل والاحتياج القائم بمدارس المنطقة.

وبارك المدير العام لجميع قادة المدارس ووكلائها الذين شملتهم حركة النقل والتجديد، مشيدًا بالجهود المبذولة من القادة التربويين بالمدارس ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه؛ لما يمتلكونه من قدرات تربوية عالية، أسهمت في تحقيق أهداف العمل التربوي والتعليمي بالمنطقة.

كما وجه شكره لأعضاء اللجنة القائمة على إجراءات الحركة على جهودهم التي بذلوها لتنفيذها، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمه ...
ابو محمد 😎 ✍️
البرقع ممتاز .. .. غطي خشتس يامره ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..

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