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بالفيديو.. علاء مبارك يستعين بمسرحية عادل إمام للسخرية من تغريدات حمد بن جاسم

Time منذ 15 دقيقة
Views 1431
بالفيديو.. علاء مبارك يستعين بمسرحية عادل إمام للسخرية من تغريدات حمد بن جاسم

ماجد القزيز (صدى):
استعان علاء نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بمقطع فيديو من مسرحية للفنان المصري عادل أمام من أجل السخرية من تغريدات كتبها رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم حول المملكة.

وكتب علاء على حسابه بموقع تويتر:"تغريدات اخر مسخرة من مسؤول خليجي سابق يظهر فيها نفسه بالناصح الأمين ويقول ان تغريداته هى ليست خوف على المملكة العربية السعودية فقط ولكن على المنطقة كلها".

وأضاف :"المضحك أنه يقول أن كلامه فقط هو من باب النصح ما استطاع لان البعض قد يقول انه ربما يتحدث بشماته وهذا ليس من طبعه !لا والله".

وأرفق علاء مع التغريدة مقطع فيديو من المسرحية الكوميدية "مدرسة المشاغبين" وذلك للسخرية من تغريدات "جاسم".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسن يستاهل ما جاه
حسام الجهني
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .... أتمنى أقصى العقوبة
عادل عبدالحي حمزة
وحصل الطفل بالفعل على منحة درسية في أشهر معاهد الباليه في الولايات المتحدة وبدأ الدراسة عن بعد وسيسافر في 2021 . منحة دراسية وليس درسية
عادل عبدالحي حمزة
التي كان يستقلها الشباب
ناصر
ياجماعه احمدو الله على العافية هذي نهاية كل درب غير سوي لا احد يشمت ولا تتعقبون العورات والي يظن انه نجا بالدنيا راح ينفضح على الاشهاد بيوم لا ينفع مال ولا بنون وسبحان الله المال الحرام مثل الماء المالح لا يروي ابد وصدقوني كل الي نهبو ما استفادوا لان الاموال الي عندهم تزيدهم طمع والباري يقلبها عليهم حسره

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