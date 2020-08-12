بالفيديو.. علاء مبارك يستعين بمسرحية عادل إمام للسخرية من تغريدات حمد بن جاسم

ماجد القزيز (صدى):
استعان علاء نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بمقطع فيديو من مسرحية للفنان المصري عادل أمام من أجل السخرية من تغريدات كتبها رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم حول المملكة.
وكتب علاء على حسابه بموقع تويتر:"تغريدات اخر مسخرة من مسؤول خليجي سابق يظهر فيها نفسه بالناصح الأمين ويقول ان تغريداته هى ليست خوف على المملكة العربية السعودية فقط ولكن على المنطقة كلها".
وأضاف :"المضحك أنه يقول أن كلامه فقط هو من باب النصح ما استطاع لان البعض قد يقول انه ربما يتحدث بشماته وهذا ليس من طبعه !لا والله".
وأرفق علاء مع التغريدة مقطع فيديو من المسرحية الكوميدية "مدرسة المشاغبين" وذلك للسخرية من تغريدات "جاسم".