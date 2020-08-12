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مقتل 3 أشخاص في احتجاجات على منشور مسيء للرسول في الهند

Time منذ 40 دقيقة
Views 1403
مقتل 3 أشخاص في احتجاجات على منشور مسيء للرسول في الهند

نيودلهي (صدى):
ارتفعت أعداد القتلى في الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت مدينة بنغالورو جنوب الهند، إلى ثلاثة قتلى، بحسب تصريحات مسؤول بالشرطة الهندية.

ويذكر أن آلاف المحتجين خرجوا إلى الشوارع للتنديد بنشر قريب لأحد الساسة المحليين، منشورا مسيئا للرسول صلى الله عليه وسلم على فيسبوك، إلا ان الشرطة أعلنت بأن الوضع تحت السيطرة، مضيفة أنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حشدا من المحتجين تجمع خارج مركز للشرطة واشتبك مع ضباط وأحرق عدة سيارات، حيث قال مفوض الشرطة بأنهم قاموا بتأمين الشخص الذي نشر هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى أنه أصيب عدد من أفراد الشرطة، وأنه تم فرض حظر تجول في المنطقة المحيطة لتقييد حركة الناس.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسن يستاهل ما جاه
حسام الجهني
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .... أتمنى أقصى العقوبة
عادل عبدالحي حمزة
وحصل الطفل بالفعل على منحة درسية في أشهر معاهد الباليه في الولايات المتحدة وبدأ الدراسة عن بعد وسيسافر في 2021 . منحة دراسية وليس درسية
عادل عبدالحي حمزة
التي كان يستقلها الشباب
ناصر
ياجماعه احمدو الله على العافية هذي نهاية كل درب غير سوي لا احد يشمت ولا تتعقبون العورات والي يظن انه نجا بالدنيا راح ينفضح على الاشهاد بيوم لا ينفع مال ولا بنون وسبحان الله المال الحرام مثل الماء المالح لا يروي ابد وصدقوني كل الي نهبو ما استفادوا لان الاموال الي عندهم تزيدهم طمع والباري يقلبها عليهم حسره

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