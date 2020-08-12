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اتحاد الكرة ينقلب على "السويكت" بسبب لجنة الحكام وتوقعات بقرارات مفاجئة

Time منذ 35 دقيقة
Views 1865
اتحاد الكرة ينقلب على "السويكت" بسبب لجنة الحكام وتوقعات بقرارات مفاجئة

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء تطورات مفاجئة في طلب النصر بإعفاء رئيس لجنة الحكام والذي خضع للدراسة القانونية بإتحادالكرة السعودي.

وأكدت أن لجنة الإنضباط والأخلاق تدرس فرض عقوبات على رئيس النصر " صفوان السويكت " بسبب تصريحاته الهجومية على لجنة الحكام والتي أشعلت غضب جماهير العالمي ومن شأنها المساس بضوابط الرياضة .

ولم يتبين العقوبات المتوقعة على "السويكت " غير انها ستظهر خلال اسبوعين ، وفقاً لـ "الشرق الأوسط ".

وكانت اللجنة القانونية بإتحاد الكرة قد بدأت دراسة طلب " السويكت " عقب عقد جمعية عمومية طارئة بالنادي ، فضلاً عن هجوم رئيس النصر على لجنة الحكام بسبب خسارة العالمي في ديربي الرياض يوم الأربعاء الماضي ، والإتهامات التي طالت لجنة الحكام بعدم العدالة .

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رد اتحاد الكرة على طلب النصر بشأن إعفاء رئيس لجنة الحكام

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسن يستاهل ما جاه
حسام الجهني
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .... أتمنى أقصى العقوبة
عادل عبدالحي حمزة
وحصل الطفل بالفعل على منحة درسية في أشهر معاهد الباليه في الولايات المتحدة وبدأ الدراسة عن بعد وسيسافر في 2021 . منحة دراسية وليس درسية
عادل عبدالحي حمزة
التي كان يستقلها الشباب
ناصر
ياجماعه احمدو الله على العافية هذي نهاية كل درب غير سوي لا احد يشمت ولا تتعقبون العورات والي يظن انه نجا بالدنيا راح ينفضح على الاشهاد بيوم لا ينفع مال ولا بنون وسبحان الله المال الحرام مثل الماء المالح لا يروي ابد وصدقوني كل الي نهبو ما استفادوا لان الاموال الي عندهم تزيدهم طمع والباري يقلبها عليهم حسره

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