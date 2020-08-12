اتحاد الكرة ينقلب على "السويكت" بسبب لجنة الحكام وتوقعات بقرارات مفاجئة

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء تطورات مفاجئة في طلب النصر بإعفاء رئيس لجنة الحكام والذي خضع للدراسة القانونية بإتحادالكرة السعودي.
وأكدت أن لجنة الإنضباط والأخلاق تدرس فرض عقوبات على رئيس النصر " صفوان السويكت " بسبب تصريحاته الهجومية على لجنة الحكام والتي أشعلت غضب جماهير العالمي ومن شأنها المساس بضوابط الرياضة .
ولم يتبين العقوبات المتوقعة على "السويكت " غير انها ستظهر خلال اسبوعين ، وفقاً لـ "الشرق الأوسط ".
وكانت اللجنة القانونية بإتحاد الكرة قد بدأت دراسة طلب " السويكت " عقب عقد جمعية عمومية طارئة بالنادي ، فضلاً عن هجوم رئيس النصر على لجنة الحكام بسبب خسارة العالمي في ديربي الرياض يوم الأربعاء الماضي ، والإتهامات التي طالت لجنة الحكام بعدم العدالة .
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