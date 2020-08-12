الشباب يقترب من توجيه ضربة الموسم للهلال والنصر

ماجد محمد (صدى):
يسعى مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، إلى توجيه صدمة للهلال والنصر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، والذي يفتح خلال أيام قليلة، لإتاحة الفرصة للأندية، لتسجيل صفقاتها الجديدة.
واقترب الشباب، من ضم النجم الشاب عبدالمحسن القحطاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، بشكل رسمي وهو اللاعب الذي تتجه أنظار ناديي الهلال والنصر إليه.
وكشفت تقارير صحافية، أن عرض الشباب، للتعاقد مع القحطاني، هو الأفضل، حيث تتجه إدارة القادسية، للموافقة عليه، خاصة في ظل إصرار اللاعب على الرحيل.