وظائف شاغرة بمستشفى المملكة والعيادات الإستشارية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مستشفى المملكة والعيادات الإستشارية عن توفر 8 وظائف إدارية وصحية شاغرة للعمل بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مدير التوظيف ، ويُشترط :
- بكالوريوس "موارد بشرية ، علم النفس التنظيمي " أو ما يعادلهما .
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير أو مستشار .
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2- استشاري طب الطوارئ ، ويُشترط :
- بكالوريوس الطب بدرجة البورد في طب الطوارئ .
- خبرة 3 سنوات بعد التأهيل وفقاً لهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
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3- مدير الموارد البشرية :
- بكالوريوس " الموارد البشرية ، إدارة الأعمال " او ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
- شهادات مهنية .
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4- مدير تطوير تدريب الموارد البشرية :
- بكالوريوس " الموارد البشرية ، ما يعادلها " .
- خبرة 5 سنوات في تصميم وتنفيذ برامج تطوير الموظفين .
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5- مدير تجربة المرضى :
- ماجيستير في " إدارة الرعاية الصحية ، إدارة الأعمال ، إدارة المستشفيات " او ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن سنتين .
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6- مديرة ضمان جودة مركز الإتصال :
- ماجيستير إدارة الأعمال .
- خبرة مناسبة .
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7- فني سحب دم :
- بكالوريوس او دبلوم " تقنية المختبرات الطبية " .
- خبرة لا تقل عن عامين .
- اجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .
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