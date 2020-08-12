تحكم قطر في مصير الكرة التركية يشعل الغضب ضد "أردوغان"

نواف السالم (صدى):
هاجم الكاتب التركي ذو الفقار دوغان الرئيس التركي "أردوغان " بسبب إقحامه السياسة في كرةالقدم على حساب الأندية التركية .
وأكد" دوغان " أن الرئيس التركي دفع بكرة القدم التركية لإرضاء القطريين ضمن التعاون السياسي مع الدولة الغنية بالنفط والغاز ، لدرجة سمحت لقناة beIN القطرية بإمتلاك اكبر منصة رقمية في تركيا " ديجيتترك " في عام 2015 ، بجانب امتلاك حقوق بث مباريات كأس السوبر .
كما انتقد قرار إقامة نهائي كأس السوبر التي ستقام في قطر بعدما أوقفت شبكة beIN المدفوعات للإتحاد التركي لكرة القدم وأندية كرة القدم التركية عقب جائحة كورونا .
وأشار ان الشبكة القطرية هددت بإلغاء اتفاقية البث المباشر في حال عدم دفع اتحاد الكرة التركي بسعر ثابت للعملة في ظل تراجع الليرة .
ورغم تلك الإتفاقيات إلا انه لم يتم الكشف عن قيمة التعامل بين الشبكة واتحاد الكرة التركي إلى حد جعل الكرة التركية تحت تحكم القطريين وسط مخاوف من توجه" أردوغان " لبيع نادي تركي لقطر .