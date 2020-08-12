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المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان

Time منذ ساعة
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المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان

الرياض (صدى):
تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم، الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بصفتها رئيسًا لمجموعة أصدقاء السودان.

وسيرأس الاجتماع المرئي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمشاركة دولة رئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك، وجمهورية جنوب السودان، ضيف شرف الاجتماع، ممثلة بكل من معالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك، وذلك بصفة جمهورية جنوب السودان راعيا لمفاوضات جوبا للسلام، إضافة لشركاء السلام أطراف المفاوضات في محادثات جوبا للسلام، رئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور الهادي إدريس، ورئيس جيش تحرير السودان ميني ميناو إلى جانب مشاركة خمسة وعشرين دولة منظمة.

ويهدف الاجتماع إلى دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض وصولا إلى اتفاق شامل وتحقيقا للسلام المستدام.

كما سيناقش الاجتماع في جلسة خاصة الخطوات المطلوبة من المؤسسات المالية للبدء بعملية إعفاء السودان من ديونه.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسن يستاهل ما جاه
حسام الجهني
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .... أتمنى أقصى العقوبة
عادل عبدالحي حمزة
وحصل الطفل بالفعل على منحة درسية في أشهر معاهد الباليه في الولايات المتحدة وبدأ الدراسة عن بعد وسيسافر في 2021 . منحة دراسية وليس درسية
عادل عبدالحي حمزة
التي كان يستقلها الشباب
ناصر
ياجماعه احمدو الله على العافية هذي نهاية كل درب غير سوي لا احد يشمت ولا تتعقبون العورات والي يظن انه نجا بالدنيا راح ينفضح على الاشهاد بيوم لا ينفع مال ولا بنون وسبحان الله المال الحرام مثل الماء المالح لا يروي ابد وصدقوني كل الي نهبو ما استفادوا لان الاموال الي عندهم تزيدهم طمع والباري يقلبها عليهم حسره

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