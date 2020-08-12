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«حساب المواطن» يوضح الحالة الوحيدة التي يتم فيها إضافة مستفيدين جدد

Time منذ ساعة
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«حساب المواطن» يوضح الحالة الوحيدة التي يتم فيها إضافة مستفيدين جدد

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن الحالة الوحيدة التي يتم فيها إضافة مستفيدين جدد للدعم، بعد قرار تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

ووجهت مواطنة استفسارًا إلى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عبر موقع التدوين الصغير تويتر، قائلة: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لو سمحت أخوي، أتصل صار لي شهر ولا أحد يرد.. مشكلتي إني قدمت من شهر ٨ وقدمت أوراق تدل على أني مهجورة من زوجي ومعي أبنائي وتم إرسال لي رسالة نصية أن الأيبان يتوافق مع حساب المواطن ولحد يومك لم يصل لي شي.. وأنا في أمس الحاجة لها وأتمنى الرد علي».

ورد حساب «خدمة المستفيدين»، موضحًا: «تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الـ28 من شهر مارس لعام 2020، ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته. ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسن يستاهل ما جاه
حسام الجهني
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .... أتمنى أقصى العقوبة
عادل عبدالحي حمزة
وحصل الطفل بالفعل على منحة درسية في أشهر معاهد الباليه في الولايات المتحدة وبدأ الدراسة عن بعد وسيسافر في 2021 . منحة دراسية وليس درسية
عادل عبدالحي حمزة
التي كان يستقلها الشباب
ناصر
ياجماعه احمدو الله على العافية هذي نهاية كل درب غير سوي لا احد يشمت ولا تتعقبون العورات والي يظن انه نجا بالدنيا راح ينفضح على الاشهاد بيوم لا ينفع مال ولا بنون وسبحان الله المال الحرام مثل الماء المالح لا يروي ابد وصدقوني كل الي نهبو ما استفادوا لان الاموال الي عندهم تزيدهم طمع والباري يقلبها عليهم حسره

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