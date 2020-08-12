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موقف دوري أبطال آسيا من تأجيل المباريات

Time منذ 31 دقيقة
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موقف دوري أبطال آسيا من تأجيل المباريات

نواف السالم (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، موقف مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بنظام البطولة المصغرة، بعد قراز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي، بتأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023.

وكشفت مصادر من الاتحاد الآسيوي، أنه لا يوجد تأجيل في بطولة دوري أبطال آسيا؛ حيث أن قرار تأجيل التصفيات المزدوجة جاء بناء على طلب اتحادات وطنية وليس له علاقة بدوري الأبطال، الذي يقام في موعده المحدد مسبقا في الـ 14 من سبتمبر المقبل.

ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد الآسيوي كان قد حدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، التي تستأنف فعالياتها الشهر المقبل، بعد توقف دام نحو 5 أشهر، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي الجائحة.

وتقام منافسات دور المجموعات من جديد، خلال الفترة من الـ14 حتى الـ 24 من سبتمبر، على أن تقام مباريات الدور ثمن النهائي يومي الـ26 والـ27 من الشهر ذاته، ثم تقام مباريات دور الثمانية بعد 3 أيام، قبل أن تُلعب مباريات الدور قبل النهائي يوم الثالث من أكتوبر المقبل.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله يرحمها
نجاة محمد
ادفع عشان اكتب في تويتر انا اول وحدة راح اغادرة
ابوسلطان
الفقر في كل بلدان العالم عندنا في الخرج سعوديين ياكلون من حاويات البلدية وغيرهم في بعض المدن لاتعيبو على الناس والعيب فينا
نجاة محمد
من خاف سلم
faeiz
هذي كل شوي طالعه بفيلم متى الحلقة الأخيرة

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