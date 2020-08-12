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«الصحة العالمية» تحذر أطباء الأسنان من بعض العلاجات التي قد تسبب عدوى «كورونا»

Time منذ 37 دقيقة
Views 1391
«الصحة العالمية» تحذر أطباء الأسنان من بعض العلاجات التي قد تسبب عدوى «كورونا»

وكالات (صدى):
حذرت منظمة الصحة العالمية أطباء الإسنان من الإعتماد على بعض العلاجات التي يعتقد أنها قد تنشط انتقال عدوى كورونا، وأصدرت توجيهات جديدة بهدف الحد من انتشاره في هذا الصدد.

وأوضح الدكتور بنوا فارين من برنامج صحة الفم والأسنان في المنظمة ، خلال مؤتمر صحفي بأنه بأنه "يقترح تفادي وسائل العلاج التي تولّد هباءً جوياً أو الإقلال من اعتمادها"، علماً أن هذه الوسائل شائعة جداً، ومنها المعدّات العالية السرعة وتلك العاملة بالموجات فوق الصوتية والبخاخات.

وأوردت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في توصياتها للسلطات الصحية وللعاملين في القطاع نصائح فنية للحدّ من استخدام تلك العلاجات عندما لا تكون ضرورية، ومنها مثلاً اعتماد الشفط السريع والتكييف الملائم وغيرها، مشددة على أهمية العناية الطبية بالأسنان التي غالبا ما تُهمَل نظراً إلى ارتفاع تكلفتها.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله يرحمها
نجاة محمد
ادفع عشان اكتب في تويتر انا اول وحدة راح اغادرة
ابوسلطان
الفقر في كل بلدان العالم عندنا في الخرج سعوديين ياكلون من حاويات البلدية وغيرهم في بعض المدن لاتعيبو على الناس والعيب فينا
نجاة محمد
من خاف سلم
faeiz
هذي كل شوي طالعه بفيلم متى الحلقة الأخيرة

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