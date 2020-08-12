الأعداد السابقة للصحيفة

"حرس الحدود" ينقذ طفلة من الغرق بشاطئ شرما في ضباء

Time منذ 25 دقيقة
Views 1245
"حرس الحدود" ينقذ طفلة من الغرق بشاطئ شرما في ضباء

تبوك (صدى):
تمكنت دورية تابعة لوحدة البحث والإنقاذ بقطاع حرس الحدود بضباء بمنطقة تبوك أمس، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد تعرضها لحالة غرق بشاطئ شرما، خلال تنزهها برفقة عائلتها.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها بالموقع، ثم نقلها بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى أحد المراكز الصحية للاطمئنان عليها، وقد غادرته برفقة والدها، وهي بحالة صحية جيدة - ولله الحمد -.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين ومرتادي الشواطئ باتباع إجراءات السلامة، وعدم ترك الأطفال دون متابعة أو مراقبة من ذويهم، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله يرحمها
نجاة محمد
ادفع عشان اكتب في تويتر انا اول وحدة راح اغادرة
ابوسلطان
الفقر في كل بلدان العالم عندنا في الخرج سعوديين ياكلون من حاويات البلدية وغيرهم في بعض المدن لاتعيبو على الناس والعيب فينا
نجاة محمد
من خاف سلم
faeiz
هذي كل شوي طالعه بفيلم متى الحلقة الأخيرة

أخر الأخبار

إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة بالعتيبية
إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة بالعتيبية
Time منذ 12 دقيقة Views 1164
أفضل توقيت لرؤية الشهب في سماء المملكة اليوم "بالعين المجردة"
أفضل توقيت لرؤية الشهب في سماء المملكة اليوم "بالعين المجردة"
Time منذ 19 دقيقة Views 1237
"حرس الحدود" ينقذ طفلة من الغرق بشاطئ شرما في ضباء
"حرس الحدود" ينقذ طفلة من الغرق بشاطئ شرما في ضباء
Time منذ 25 دقيقة Views 1245
موقف دوري أبطال آسيا من تأجيل المباريات
موقف دوري أبطال آسيا من تأجيل المباريات
Time منذ 31 دقيقة Views 1412
«الصحة العالمية» تحذر أطباء الأسنان من بعض العلاجات التي قد تسبب عدوى «كورونا»
«الصحة العالمية» تحذر أطباء الأسنان من بعض العلاجات التي قد تسبب عدوى «كورونا»
Time منذ 37 دقيقة Views 1389
وفاة مشجعة الهلال الشهيرة الملقبة بـ «أم الهلاليين»
وفاة مشجعة الهلال الشهيرة الملقبة بـ «أم الهلاليين»
Time منذ 43 دقيقة Views 2384
بالصور.. «الحصيني» يتوقع أمطار ورياح على عدة مناطق
بالصور.. «الحصيني» يتوقع أمطار ورياح على عدة مناطق
Time منذ 51 دقيقة Views 1546
تركي العجمة : هل يعلم لاعبو الاتحاد ما هم مقبلين عليه أم نحن نبالغ ؟
تركي العجمة : هل يعلم لاعبو الاتحاد ما هم مقبلين عليه أم نحن نبالغ ؟
Time منذ 54 دقيقة Views 349
نهاية المزح الثقيل
نهاية المزح الثقيل
Time منذ 56 دقيقة Views 415
وش عرفها بالتحطيب
وش عرفها بالتحطيب
Time منذ 57 دقيقة Views 398