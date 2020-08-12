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بالصور.. «الحصيني» يتوقع أمطار ورياح على عدة مناطق

Time منذ 51 دقيقة
Views 1546
بالصور.. «الحصيني» يتوقع أمطار ورياح على عدة مناطق

الرياض (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول رياح من خفيفة لشبه غزيرة ورياح من متوسطة لشبه قوية على عدة مناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ‏متوقع اليوم الأربعاء 1441/12/22هـ، وليلة الخميس - ان شاء الله - أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والربع الخالي وشرق نجران وعلى أجزاء من عمان واليمن وجنوب الإمارات ".

وفي سياق متصل، أوضح" الحصيني" أنه يتوقع:" رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والساحل الغربي إلى شمال جازان وبين الشمالية والجوف ".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله يرحمها
نجاة محمد
ادفع عشان اكتب في تويتر انا اول وحدة راح اغادرة
ابوسلطان
الفقر في كل بلدان العالم عندنا في الخرج سعوديين ياكلون من حاويات البلدية وغيرهم في بعض المدن لاتعيبو على الناس والعيب فينا
نجاة محمد
من خاف سلم
faeiz
هذي كل شوي طالعه بفيلم متى الحلقة الأخيرة

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